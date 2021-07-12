Stadyumda kongre
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Stadyumda kongre

Stadyumda kongre
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu'nda oy sayımı bitti.

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Olağan Genel Kurulu'nda oy sayımı bitti. Resmi olmayan sonuçlara karşı mevcut Başkan Ahmet Genç'a 2 bin 212, Hikmet Koyak'a 719 oy çıktı.

Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi Olağan Genel Kurulu TOKİ Akkent Mahallesi'nde bulunan futbol sahasında gerçekleşti. Seçimde binlerce kooperatif üyesi oy kullandı. Yoğun kalabalığın ve güvenlik önlemlerinin alındığı seçimde oy sayımları 18.00'da sona erdi. Mevcut Başkan Ahmet Genç 2 bin 212 oy alarak koltuğunu korudu.

Ahmet Genç'in listesinde Kenan Pıynar, Halil Çakır, Bahattin Gümüş, Oğuz Süngü asil üye olarak; Hüseyin Yaşar, Mehmet Ali Karaman, Kadir Mandal, Orhan Ercan, Osman Keleş yedek üye olarak yer aldı. - KÜTAHYA

Stadyumda kongre
Stadyumda kongre
Stadyumda kongre
Stadyumda kongre
Stadyumda kongre

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Sezen Aksu Düm Tek Tek
Spor Balotelli Arda Turan Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Stadyumda kongre - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 21:08:12. #1.16#

title