Stadia çalışanları Google'dan ayrılarak Haven Studios bünyesine katıldılar
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Stadia çalışanları Google'dan ayrılarak Haven Studios bünyesine katıldılar

Stadia çalışanları Google'dan ayrılarak Haven Studios bünyesine katıldılar
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Stadia'ya birinci parti oyunlar tasarlamak için düzenlenen Stadia Games & Entertainment stüdyoların kapatılmasının ardından şirkette yol ayrılıkları devam ediyor.

Stadia Games ve Entertainment stüdyolarının hizmet dışı olmasından sonra şirkette ayrılıklar ardı ardına gelirken, dün Stadia'nın başkan yardımcısı ve aynı zamanda ürün müdürü John Justice, Google'dan ayrılmıştı.

Bugün de altı Stadia çalışanının daha Google'dan ayrıldığı haberleri ortaya çıktı. Aralarında Stadia genel müdürü Sebastian Peul servisler ve yayıncılık başkanı Corey May yer alıyor. Diğer dört kişi ise Jonathan Dankoff, Pierre-Marc Bérubé, Erwann Le Rouzic ve Francis Denoncourt.

Hepsi şu anda Jade Raymon'ın kurduğu Haven Studios şirketinin yolunu tutmuş durumda.

Assassin's Creed'in yaratıcılarından Jade Raymond geçtiğimiz aylarda Google'dan ayrılarak Montreal Kanada'da bağımsız kendi oyun stüdyosunu kurdu. Stüdyo, PlayStation için yeni bir IP üzerinde çalışıyor.

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