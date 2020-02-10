SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı
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SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, geliştirilmekte olan yerli ve milli 'TS1400' helikopter motoru için Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledi.

10.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:02
SSB'den yerli helikopter motoru için 'Turboşaft' çalıştayı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, geliştirilmekte olan yerli ve milli 'TS1400' helikopter motoru için Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledi.


Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Geliştirilmekte olan ilk yerli ve milli helikopter motoru 'TS1400' için yurt içindeki mevcut yetenek ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanılması maksadıyla Turboşaft Test ve Alt Sistemler Çalıştayı düzenledik" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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