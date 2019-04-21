Sri Lanka'da Kilise ve Otellerde Patlama: 52 Ölü, 280 Yaralı

Srilanka'da 3 kilise ve 3 otelde meydana gelen patlamalarda en az 52 kişinin öldüğü 280 kişinin yaralandığı belirtildi.

Güney Asya'daki ada ülkesi Sri Lanka'nın başkenti Colombo ve Negombo şehrindeki 3 kilise ve 3 otelde peş peşe patlamalar meydana geldi. Saldırılarda en az 52 kişinin hayatını kaybettiği, 280 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Öte yandan gerçekleştirilen saldırıyı da henüz üstlenenin olmadığı kaydedildi. - COLOMBO

Kaynak: İHA