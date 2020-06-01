- Sri Lanka'da 600 araçla açık hava konseri ilgi gördü - Sri Lanka'da 600 araçla açık hava konseri ilgi gördü Sri Lanka'da 600 araç ve Sri Lankalıların katıldığı açık hava konseri büyük ilgi gördü.

- Sri Lanka'da 600 araçla açık hava konseri ilgi gördü

COLOMBO - Sri Lanka'da 600 araç ve Sri Lankalıların katıldığı açık hava konseri büyük ilgi gördü.

Sri Lanka'da korona virüs salgınında halk, "yeniden başlama" kampanyası kapsamında normal hayata geçmeye çalışıyor. Başkent Kolombo'da, araçlarla açık hava konseri düzenlendi. Ülkede ilk kez gerçekleştirilen konsere 600 araç katıldı. Ratmalana Havalimanı'nda yapılan etkinlikte, araçlar sosyal mesafe kuralına uydu. Maske takmayı ihmal etmeyen Sri Lankalılar, araçlarının üzerine çıkarak ya da camlardan sarkarak dans etti.

Etkinlik gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: İHA