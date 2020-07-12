Srebrenitsa kurbanları Adana'da anıldı
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Srebrenitsa kurbanları Adana'da anıldı

Adana'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılında, hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak, Merkez Park'taki soykırım anıtı önünde anıldı.

Srebrenitsa kurbanları Adana'da anıldı
12.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.07.2020 11:57

Adana'da, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılında, hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak, Merkez Park'taki soykırım anıtı önünde anıldı.

Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği'nin ev sahipliğinde Merkez Park'ta bulunan Srebrenitsa Soykırım Anıtında bir araya gelen Akdeniz Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Dr. Özgür Kara ve yönetim kurulu üyeleri, federasyona bağlı derneklerin temsilcileri, pandemi kurallarına uygun şekilde anma programı düzenledi.

Bir dakikalık saygı duruşundan sonra, soykırımın 25. yılında açıklamalarda bulunan Akdeniz Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Dr. Özgür Kara, "Bugün burada ne yazık ki içimizi yaralayan sözde medeniyet Avrupa'nın göbeğinde son yüzyılın en büyük katliamı olan, hafızalarda kapkara bir leke haline gelmiş Srebrenitsa Katliamı'nın 25. yıldönümünde hayatını kaybeden 8372 Müslüman, Türk-Boşnak vatandaşımızı anmak, soykırımı lanetlemek üzere bulunuyoruz" dedi.

"11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç emrindeki Sırp askerler Srebrenitsa'da binlerce insanı acımasızca katlederek soykırım yapmıştır" diyerek sözlerini sürdüren Dr. Özgür Kara, bugüne kadar 6643 soykırım kurbanının defnedildiğini, 1000 üzerinde kurbanın bedenine hala ulaşılamadığını, yapılan çalışmalarda hala toplu mezarların ortaya çıkmakta olduğunu, yüreklerin yanmaya devam ettiğini belirtti. Kara, "Bugün, soykırımda hayatını kaybeden ve henüz bulunan dokuz kurban anıt mezarlığa defnedilecektir. Soykırımda hayatını kaybeden Boşnak vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz" dedi.

Soykırım anıtında bulunan mavi kelebeklere de değinen Dr. Özgür Kara, "Mavi Kelebekler anıtın ve yaşanan acıların simgesidir. Böyle acımasız katliamların, soykırımların tekrarlanmamasını diliyoruz" dedi.

Özgür Kara, soykırım kurbanlarını anmaya katılan Balkan Rumeli camiasının temsilcilerine, ev sahipliği için Adana Balkan Boşnak Türkleri Derneği Yönetimi'ne ve anma programına katılan diğer duyarlı insanlara teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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