SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi