SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.