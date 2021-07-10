SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor
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SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor

Anadolu Ajansı / Denis Zuberi - Haberler | Güncel

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında sevdiklerini kaybeden kurban yakınları, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek sevdiklerini dualar ve gözyaşlarıyla anıyor.

SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor
SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor
SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor
SREBRENİTSA - Kurban yakınları Srebrenitsa soykırımında kaybettikleri sevdiklerini ziyaret ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Denis Zuberi

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