Squid Game dizisinin izleyicileri, merakla bekledikleri yeni sezondan ilk sahneleri görmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Squid Game gerçek mi?

SQUİD GAME DİZİSİNİN 3. SEZONU NE ANLATIYOR?

Yeni sezonun açılış bölümü, Seong Gi-hun'un ölümcül oyunların ardındaki karanlık organizasyonu deşifre etme çabasını sürdürmesini konu alacak. Başrollerde yer alan Lee Jung-jae, Lee Byung-hun ve Im Si-wan gibi yıldız isimlerin performansları bu sezon da ilgiyle takip edilecek. Serinin gerilim dolu atmosferi ve dramatik yapısı, yeni bölümlerde de korunacak.

Netflix, dizinin üçüncü sezonunu dünya genelinde 80'den fazla ülkede aynı anda yayınlamayı planlıyor. Bu geniş kapsamlı yayın stratejisi sayesinde, "Squid Game"in global hayran kitlesi yeni sezona anlık olarak erişim sağlayabilecek.

SQUİD GAME GERÇEK Mİ?

Squid Game kurgusal bir yapımdır.