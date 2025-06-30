Squid Game devamı gelecek mi?

Squid Game devamı gelecek mi?
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Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun karakterinin üzerine kurulu macera dolu hikaye daha zorlu oyunlarla ekranlara geldi. Peki, Squid Game devamı gelecek mi?

Tüm dünyada yankı uyandıran Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisiyle ilgili yeni açıklamalar Netflix üzerinden geldi. Peki, Squid Game devamı gelecek mi?

YENİ SEZONDA SÜRPRİZ

Üçüncü sezonda izleyicileri bir de sürpriz bekledi. Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, The Recruiter adlı Amerikalı bir karaktere hayat vererek kısa bir cameo yaptı. Bu sahne, dizinin gelecekteki yönüne dair ipucu olarak yorumlandı.

Cate Blanchett'ın karakterinin, David Fincher (Mindhunter, The Social Network) yönetmenliğinde çekilecek Squid Game: America adlı Amerikan spin-off projesine zemin hazırladığı belirtiliyor. Bu yeni dizinin çekimlerine Aralık ayında başlanması planlanıyor.

SQUİD GAME DEVAMI GELECEK Mİ?

Squid Game dizisinin senaristi Hwang Dong-hyuk yaptığı resmi açıklamayla Squid Game'in üçüncü sezonla birlikte sona erdiğini doğruladı. Üçüncü sezonun final sahnesinde "Game Over" (Oyun Bitti) yazısı ile Squid Game serisi final yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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