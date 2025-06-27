Squid Game bitti mi, final mi yaptı? Squid Game 4. sezon çıkacak mı?

Squid Game dizisi, yeni sezon detaylarıyla yeniden dikkatleri üzerine topladı. Netflix'in resmi duyurusuyla büyük merak uyandıran Squid Game 3. sezon, izleyicilere daha karmaşık oyunlar, beklenmedik sürprizler ve heyecan dolu anları vaat ettiğini açıkladı. Squid Game 3. sezon bölümleri 27 Haziran 2025 Cuma günü Netflix'te yerini aldı. Birinci sezonda 9, ikinci sezonda 7 bölüm olarak yayınlanan dizinin üçüncü sezonu 6 bölüm olarak yayınlandı. Squid Game bitti mi, 4. sezon çıkacak mı?

SQUID GAME 3. SEZON YAYINLANDI

Son sezonuyla büyük ses getiren Squid Game dizisi, yeni sezon bilgilerinin yayınlanması üzerine yoğun ilgi gördü. Netflix'in duyurusuyla merak konusu haline gelen Squid Game, 3. sezon tarihi olarak 27 Haziran 2025'i işaret etti. Dizinin final sezonu olması beklenen bu yeni bölümler, Seong Gi-hun'un ölümcül oyunların arkasındaki gizli organizasyona karşı vereceği mücadeleyi konu alacak.

Dünyaca ünlü dizi "Squid Game"in merakla beklenen üçüncü sezonu, 27 Haziran 2025 tarihinde izleyiciyle buluşuyor. Netflix platformunda yayınlanacak sezonun tüm bölümlerinin, Türkiye saatiyle sabah 11.00 itibarıyla erişime açıldı. İzleyiciler, Netflix'in web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hesap oluşturarak ilk bölümü izleyebilecek.

Yeni sezonun açılış bölümü, Seong Gi-hun'un ölümcül oyunların ardındaki karanlık organizasyonu deşifre etme çabasını sürdürmesini konu alacak. Başrollerde yer alan Lee Jung-jae, Lee Byung-hun ve Im Si-wan gibi yıldız isimlerin performansları bu sezon da ilgiyle takip edilecek. Serinin gerilim dolu atmosferi ve dramatik yapısı, yeni bölümlerde de korunacak.

Netflix, dizinin üçüncü sezonunu dünya genelinde 80'den fazla ülkede aynı anda yayınlamayı planlıyor. Bu geniş kapsamlı yayın stratejisi sayesinde, "Squid Game"in global hayran kitlesi yeni sezona anlık olarak erişim sağlayabilecek.

SQUİD GAME BİTTİ Mİ, 4. SEZON ÇIKACAK MI?

Dizi, 3. sezonuyla final yaparak hikayesini noktaladı. Dizinin en başından beri 3 sezon olarak planlandığı ve anlatılmak istenen hikayenin sona ermesi nedeniyle final yaptığı açıklandı.