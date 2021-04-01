Square Enix'in görsel sanatlar ve görüntü sanatları bölümü birleştirildi

Square Enix, şirketin Visual Works ve Image Arts departmanlarının birleştiğini ve "Görüntü Stüdyosu" bölümü adı altında çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

Visual Works, Square Enix'in pek çok oyununda sinematik işler yapmasıyla biliniyor. Image Arts ise Kingsglaive: Final Fantasy XV filminin arkasında bulunan ekip.

Görsel eserler bölümü ve görüntü sanatları bölümünü birleştiren Square Enix "Görüntü Stüdyosu" bölümünün kurulduğunu duyurdu. Bu birleşmeyle beraber yeni nesil içeriklerin ve görsellerin daha hızlı ve kaliteli işler yapılarak gerçekleşmesi hedefleniyor. Stüdyonun genel müdürlüğünü ise Tekeshi Nozue yapacak.

SQUARE ENIX STÜDYOSUNA GENEL BAKIŞ

"Görsel İşler Bölümü, Square Enix'in birçok oyun başlığı için önceden oluşturulmuş filmler yarattı. Çekirdek kadrosunda Kingsglaive: Final Fantasy XV filmini yaratan ekibin üyelerinden oluşan Görüntü Sanatları Bölümü, gerçek zamanlı grafiklere odaklanarak üst düzey görsel ifadeler için araştırma ve geliştirmeyle uğraştı.

Square Enix, iki bölümün teknolojilerini ve özelliklerini Square Enix Görüntü Stüdyosu Bölümü ile birleştirerek, araştırma ve geliştirme çabalarında yeni nesil görsel ifadeye daha hızlı ulaşmayı ve bu çabaların sonuçlarını gerçek içeriğe dahil etmeyi hedefliyor. Böylelikle müşterilerine daha da kaliteli bir deneyim sunmayı umuyor."