Spotify çöktü mü? 16 Eylül Salı Spotify sorun mu var, neden açılmıyor? Spotify kapandı mı, ne oldu?

Son dönemde uygulamada yaşanan bu tür aksaklıklar sonrası kullanıcıların ilk aklına gelen sorulardan biri de "Spotify neden açılmıyor?" oluyor. 16 Eylül itibarıyla bazı kullanıcıların bağlantı hatalarıyla karşılaşması, "Spotify'da sorun mu var?" ve "Spotify ne oldu?" gibi soruların gündeme gelmesine neden oldu.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

sorusunun yanıtını aramaya başladı. Oturum açma sırasında hata alan pek çok kişi, platformda genel bir arıza olup olmadığını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor.

SPOTIFY'DA YAŞANAN SORUNLAR KULLANICILARIN GÜNDEMİNDE

Son zamanlarda benzer sorunlarla karşılaşılması, kullanıcıların "Spotify neden açılmıyor?" sorusuna yanıt aramasına neden oldu. 16 Eylül itibarıyla bazı kullanıcıların bağlantı hataları yaşaması ise "Spotify'da sorun mu var?" ve "Spotify ne oldu?" gibi soruların sıkça gündeme gelmesine yol açtı.

Hata raporu: