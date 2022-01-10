Sporculardan Adana Yarı Maratonu'nda 1 Altın 1 Bronz

MANİSA (Bültenler) - 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakika 16 saniyede tamamlayan Ahmet Bayram 40-49 yaş kategorisinde şampiyonluğu elde ederken, Özlem Işık ise 30-34 yaş kategorisinde bronz madalya kazandı.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü anısına 'Yüzümüzde Kurtuluşun Işığıyla Koşuyoruz' sloganıyla 12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu gerçekleştirildi. Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nden başlayan ve 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'ta sona eren yarı maratona bin 680 sporcu katıldı. Erkeklerde Kenyalı Emmanuel Bor birinciliği elde ederken, kadınlarda ise Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli yarı maratonu ilk sırada tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı atletleri Ahmet Bayram ve Özlem Işık da başarılı sonuçlar elde etti. 21 kilometrelik parkuru 1 saat 15 dakika 16 saniyede tamamlayan Ahmet Bayram, 45-49 yaş kategorisinde zirvede yer aldı. Sporcumuz Özlem Işık ise parkuru 1 saat 39 dakika tamamlayarak 30-34 yaş kategorisinde 3'üncülüğü elde etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten sporcularımız, kendilerine verilen desteklerden ötürü, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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