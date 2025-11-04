Yunus Emre Temizel, Türkiye Karate Şampiyonu Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi öğrencisi Yunus Emre Temizel kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yunus Emre Temizel, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Elazığ'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Temizel, U21 Erkekler 84 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce sporcunun mücadele ettiği şampiyonada üstün performans sergileyen öğrenci, gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. - DÜZCE