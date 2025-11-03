Haberler

Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan mücadelede Iğdır FK ile Bandırmaspor arasında 1-1'lik eşitlik elde edildi. Karşılaşmada Iğdır FK'nın golü Mendes'ten gelirken, Bandırmaspor'un golünü Bacuna kaydetti.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Mendes dk. 61), Moryke Fofana, Bruno (Rotariu dk. 85), Ali Kaan Güneren (Eysseric dk. 46), Eyüp Akcan (Doğan Erdoğan dk. 46), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural

Yedekler: Ahmet Engin, Caner Cavlan,Aaron Suarez, Taha Tepe, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz dk. 80 (Emirhan Acar dk. 90)), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Jetmir Topalli dk. 83)

Yedekler: Mourad Louzif, Akın Alkan, Cem Türkmen, Atalay Atcı, Yiğit Zorluer, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Bacuna (dk. 37) (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (dk. 68) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Tolga Kalender, Mulumba (Bandırmaspor), Eysseric, Alim Öztürk, Sinan Bolat, (Iğdır FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
