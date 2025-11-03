Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK ve Bandırmaspor Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan mücadelede Iğdır FK ile Bandırmaspor arasında 1-1'lik eşitlik elde edildi. Karşılaşmada Iğdır FK'nın golü Mendes'ten gelirken, Bandırmaspor'un golünü Bacuna kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Iğdır FK ile Bandırma Spor 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kemal Mavi, Hüseyin Kıvanç Durmaz
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Mendes dk. 61), Moryke Fofana, Bruno (Rotariu dk. 85), Ali Kaan Güneren (Eysseric dk. 46), Eyüp Akcan (Doğan Erdoğan dk. 46), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural
Yedekler: Ahmet Engin, Caner Cavlan,Aaron Suarez, Taha Tepe, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz dk. 80 (Emirhan Acar dk. 90)), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Jetmir Topalli dk. 83)
Yedekler: Mourad Louzif, Akın Alkan, Cem Türkmen, Atalay Atcı, Yiğit Zorluer, Yusuf Can Esendemir
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Bacuna (dk. 37) (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (dk. 68) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Tolga Kalender, Mulumba (Bandırmaspor), Eysseric, Alim Öztürk, Sinan Bolat, (Iğdır FK) - IĞDIR