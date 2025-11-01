Haberler

Trabzonspor Taraftarları Galatasaray Maçında Stadyumda

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşmasını takip etmek için stadyuma gelen Trabzonsporlu taraftarlar, geniş güvenlik önlemleri altında giriş yaptı.

Galatasaray maçını tribünden takip edecek Trabzonsporlu taraftarlar, stadyuma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu mücadeleyi bordo-mavili taraftarlar da tribünden takip edecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün almış olduğu karar doğrultusunda, Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda toplanan Trabzonsporlu taraftarların bir kısmı metroyla, bir kısmı otobüslerle stadyuma geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı stadyum çevresinde taraftarlar, buradaki kontrollerinin ardından stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

