TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Bahis Skandalıyla İlgili Açıklamalarda Bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin bahis oynadığıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından 3 bin 700 futbolcunun da incelendiğini söyledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında bahis skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu,

"Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Biz başlattık bunu. Kritik eşik değil. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Ama bunu layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor. Biz önümüze bakalım, önümüzü temizleyelim. Geriye dönük tescillenmiş liglerle ilgili bir şey yapamazsınız. Bunun ortaya çıkması, bataklığı kurutmak demek. Biz bataklığı kurutup önümüze bakalım. Daha yeni başladık, daha devam edecek. En kısa sürede sonuçlandırıp gereğini yapmamız lazım. Bundan sonra buna cesaret edenin alnını öpmek lazım. UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişlerde bulunan başka bir federasyon yoktur. Hem bireysel hem de kurumsal olarak. Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var" dedi.

"İki taraftan da maça bahis oynanmış"

Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Hakemler 45 gün hak mahrumiyeti alırsa hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek" diye konuştu. - İSTANBUL