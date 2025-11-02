Tavşanlı Gençyurduspor'da Sakatlık ve Transfer

Kütahya 1. Amatör Küme ekiplerinden Tavşanlı Gençyurdu Spor'un kalecisi Burak Koyulmuş'un çatlak tespit edildi ve en az 1 ay forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler altyapısından yetişen kaleci Musa Yıldız'ı transfer etti.

Kütahya 1. Amatör Küme'de mücadele eden Tavşanlı Gençyurdu Spor'da perşembe günü gerçekleştirilen antrenmanda kaleci Burak Koyulmuş elinden talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yapılan kontroller sonucunda genç futbolcunun parmağında çatlak tespit edildiği ve sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı bildirildi.

Teknik Direktör Emre Kara, yaşanan bu sakatlığın takım için üzücü olduğunu belirtirken, Burak'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

Bir yandan bu talihsiz sakatlıkla ilgilenen Başkan Fikret Çardak ve yönetimi, diğer yandan kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Futbol Şube Sorumlusu ve Genel Kaptan Asım Şevke'nin yürüttüğü transfer çalışmaları sonucunda kaleye takviye yaptı ve altyapıdan yetişen kaleci Musa Yıldız ile anlaşma sağladı. En son Derbent Spor forması giyen Musa Yıldız, yuvasına dönmüş oldu.

Yeni transfer Musa Yıldız'ın, Kaleci antrenörü Tahir Kahraman yönetiminde antrenmanlara başlayacağı ve en kısa sürede takıma adapte olmasının beklendiği öğrenildi. - KÜTAHYA