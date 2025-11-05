Haberler

Saraybosna'da Hapoel IBI Maçına Protesto

Güncelleme:
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile İsrail temsilcisi Hapoel IBI arasında oynanacak EuroLeague maçı öncesi protesto düzenlendi. Protestocular, maçın iptal edilmesini talep etti ve İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı tepkilerini dile getirdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile maç yapacak İsrail temsilcisi Hapoel IBI protesto edildi.

Dubai Basketbol ve Hapoel IBI, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesinde Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi, Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, maçın iptal edilmesini istedi.

Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Spor
