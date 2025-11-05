Saraybosna'da Hapoel IBI Maçına Protesto

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol ile maç yapacak İsrail temsilcisi Hapoel IBI protesto edildi.

Dubai Basketbol ve Hapoel IBI, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 9. hafta mücadelesinde Saraybosna'daki Zetra Olimpik Spor Salonu'nda yarın karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi, Saraybosna Kantonu hükümet binası önünde toplanan protestocular, maçın iptal edilmesini istedi.

Maçın Saraybosna'da oynanmasına tepki gösteren protestocular, "Soykırımcı devletlere misafirperverlik yok", "Maçı iptal edin", "Saraybosna! senin ilkelerin ne?" yazılı pankartlar taşıdı.

Eyleme katılanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını da protesto etti.