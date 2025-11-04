Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarını Sürdürüyor

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Hamrun Spartans ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, 6 Kasım Perşembe günü kendi sahasında UEFA Konferans Ligi 3'üncü haftasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Samsunspor hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürdü. Antrenman, koşu ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından oyuncular, iki grup halinde dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, şut çalışmasıyla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Olivier Ntcham katılmadı.