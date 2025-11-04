Milli Güreşçi Evin Demirhan'ın Babası Hayatını Kaybetti
Siirtli milli güreşçi Evin Demirhan'ın babası Şemsettin Demirhan, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Demirhan, Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi.
Demirhan, Şeyh Musa Mezarlığında defnedildi. Demirhan ailesi, taziye dileklerini Ahmet Hekim Taziye Evinde kabul etti. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor