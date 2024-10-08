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Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Ziyaret Etti

Mecnun Otyakmaz Sivasspor'u Ziyaret Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Bahattin Eken ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Sivasspor'un eski başkanlarından Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas'a geldi. Bu kapsamda Otyakmaz, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Bahattin Eken ile bir araya geldi.

Otyakmaz'a Sivasspor'un önceki dönem yönetim kurulu üyeleri; Erdal Sarılar, Mehmet Oflaz, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal ve Mehmet Boyraz eşlik etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mecnun Otyakmaz Sivasspor Sivas

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