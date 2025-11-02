Haberler

Karaman Futbol Kulübü, İlk Galibiyetini Aldı

Karaman Futbol Kulübü, İlk Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Karaman FK, Altınordu'yu 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Goller Emre Toptan ve Doğukan İnci'den geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Altınordu'yu 2-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alırken, puanını da 7'ye yükseltti.

Stat: Yeni Karaman

Hakemler: Muhammed Ömür, Ali Gün, Gökhan Karaboğa,

Karaman FK: Hüseyin Altıntaş, Azad Filiz, Şamil Başaran (Süleyman Cebeci dk. 90+4), Ali Mert Aydın (Cem Aktaş dk. 90+4), Sabrican Vural (Ertuğrul Şenlikoğlu dk. 69), Sadi Karaduman, Cihat Aktaş, Emre Toptan (Oğuz Çolak dk. 78), Anıl Gözütok, Muhammet Özkal, Samet Dağlı ( Doğukan İnci dk. 78)

Altınordu: Arif Şimşir, Birhan Elibol, Mustafa Kocabaş (Keni Var Uzun dk. 46), İlker Akar, Ege Arslan, Serkan Dursun, Hasan Berat Kayalı, Kerim Avcı, Tugay Güner (Sercan Demirkıran dk. 63), Uğur Çetinkaya (Furkan Emin Kaçmaz dk. 63), Burak Gültekin (Berat Kalkan dk. 90)

Goller: Emre Toptan (dk. 13), Doğukan İnci (dk. 85) (Karaman FK)

Sarı kartlar: Ali Mert Aydın, Muhammet Özkal, (Karaman FK), İlker Akar, Hasan Berat Kayalı, Kerim Avcı, Birhan Elibol (Altınordu) - KARAMAN


