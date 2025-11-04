Galatasaray'da Yunus Akgün'e Kasık Fıtığı Teşhisi

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Yunus Akgün'e kasık fıtığı teşhisi koyduklarını ve 1-2 gün içerisinde oyuncunun ameliyat olup olmayacağına karar vereceklerini açıkladı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yaptıkları tetkikler sonucunda Yunus Akgün'e kasık fıtığı teşhisi koyduklarını aktaran Yener İnce, "Yunus'un MR'ını çektik. Osteitis pubis benzeri bulgular var ama bizim muayene kliniğimiz o ağrısının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. Üzerine gittik, daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine vardık. Kasık fıtığının da şöyle bir yapısı var; oyuncu o ağrıyla oynayabilir ama o ağrı performansı etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Önümüzdeki günlerde 1-2 gün dinlendirdikten sonra bir karar vereceğiz. ya hızlı bir şekilde ameliyat edip, 4 ila 6 haftalık periyodun sonunda dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Bunu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için saha performansını çok etkilediği için bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan'ın saha çalışmalarına başladığını belirten İnce, "İlkay'ın tedavisi gayet iyi gidiyor. Saha çalışmalarına başladı. Bu maç riske edebileceğimiz seviyede değil. Onun tedavisine devam edeceğiz. En geç milli arayla beraber bizimle olacak" diye konuştu.

Yener İnce, Wilfried Singo'nun ise sakatlığını atlatarak takıma katıldığını dile getirdi.