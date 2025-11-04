Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Edson Alvarez'in Performansıyla Geçti

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, Edson Alvarez'in orta alandaki etkili oyunu dikkat çekti. 122 kez topla buluşan Alvarez, %89,1 isabet oranıyla paslar gönderdi ve savunmaya da katkı sağladı.

FENERBAHÇE'nin Süper Lig'in 11'inci haftasında Beşiktaş deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı derbide Edson Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı-lacivertlilere dinamizm kattı.

Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların %89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Alvarez, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan yıldız futbolcu, bir top uzaklaştırma ve bir de kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.

Beşiktaş'ın ikinci golünde hatası bulunsa da 90 dakikalık görüntüsüyle Fenerbahçe'nin oyundaki dengesini sağlayan isimlerin başında gelen Alvarez, derbi performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
