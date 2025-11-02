Haberler

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2 Maç Sonra Mağlup Etti

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek rakibine karşı 2 maçlık yenilgi serisini sonlandırdı. Golleri İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran kaydetti.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı Beşiktaş'ı 2 maç sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Dolmabahçe'de mücadele ettiği Beşiktaş'a karşı 3-2'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile oynadığı 2 lig maçını da kaybeden Fenerbahçe, aldığı galibiyetle rakibinin serisini sonlandırdı.

Ayrıca Kanarya, ezeli rakibine karşı Süper Lig tarihinde 50. galibiyeti elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
title
