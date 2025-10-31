Haberler

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Marcel Licka ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Licka ve ekibine teşekkür etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
