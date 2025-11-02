Haberler

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İbra Edilmedi

Güncelleme:
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda, eski başkan Hasan Arat'ın yönetiminin mali ve idari yönünden ibra edilmemesi oy çokluğuyla kabul edildi. Arat, toplantıya katılmadı ve savunma mektubu reddedildi.

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Hasan Arat başkanlığında 1 Haziran 2024 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunulurken, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Öte yandan kurula katılım sağlamayan Hasan Arat'ın 8 sayfalık savunma mektubu, konuya özel yapılan oylama sonrası reddedilerek salonda okunmadı.

Toplantı, Serdal Adalı döneminin idari ve mali yönden ibrası için yapılacak oylama ile devam ediyor. - İSTANBUL

