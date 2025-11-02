Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat İbra Edilmedi

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Hasan Arat başkanlığında 1 Haziran 2024 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunulurken, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Öte yandan kurula katılım sağlamayan Hasan Arat'ın 8 sayfalık savunma mektubu, konuya özel yapılan oylama sonrası reddedilerek salonda okunmadı.

Toplantı, Serdal Adalı döneminin idari ve mali yönden ibrası için yapılacak oylama ile devam ediyor. - İSTANBUL