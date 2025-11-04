Elazığsporlu Maksut Taşkıran'ın Annesi Vefat Etti

Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Maksut Taşkıran'ın annesi Hazal Taşkıran hayatını kaybetti.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Maksut Taşkıran'ın annesi Hazal Taşkıran hayatını kaybetti. Elazığspor Kulübü tarafından yapılan başsağlığı mesajında; "Profesyonel futbolcumuz Maksut Taşkıran'ın annesi Hazal Taşkıran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, futbolcumuz Maksut Taşkıran başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ELAZIĞ