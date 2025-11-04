Elazığsporlu Maksut Taşkıran'ın Annesi Vefat Etti
Elazığspor'un oyuncusu Maksut Taşkıran'ın annesi Hazal Taşkıran'ın vefat ettiği bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada başsağlığı mesajı yayımlandı.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi Elazığspor'un tecrübeli oyuncusu Maksut Taşkıran'ın annesi Hazal Taşkıran hayatını kaybetti. Elazığspor Kulübü tarafından yapılan başsağlığı mesajında; "Profesyonel futbolcumuz Maksut Taşkıran'ın annesi Hazal Taşkıran'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, futbolcumuz Maksut Taşkıran başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor