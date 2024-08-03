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Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç İstifa Etti

Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç İstifa Etti
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TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, istifa açıklamasında kulübün daha profesyonel bir yönetim anlayışıyla hareket etmesini temenni etti.

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Diyarbekirspor'da 2023-2024 sezonunda başkanlık görevi yapan Serkan Genç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında istifa ettiğini duyurdu. Başkan Genç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kulübümüzün bundan sonra daha profesyonel bir yönetim anlayışıyla hareket etmesini temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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