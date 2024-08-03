Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç İstifa Etti

TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Diyarbekirspor'da 2023-2024 sezonunda başkanlık görevi yapan Serkan Genç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında istifa ettiğini duyurdu. Başkan Genç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Büyük özveriyle yürüttüğüm Diyarbekirspor kulübü başkanlığından bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirir, görevim esnasında desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kulübümüzün bundan sonra daha profesyonel bir yönetim anlayışıyla hareket etmesini temenni ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum." - DİYARBAKIR