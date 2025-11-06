Haberler

Davinson Sanchez: 'Şampiyonlar Ligi'ne İyi Bir Reaksiyon Verdik'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın savunmacısı Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir başlangıç yapmalarına rağmen son maçlarda ortaya koydukları performansı değerlendirdi. Ajax’ı 3-0 yenerek iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Sanchez, takımın oyun stilinin evrildiğini ve daha sabırlı bir oyun sergilediklerini ifade etti.

GALATASARAY'ın tecrübeli savunmacı Davinson Sanchez, "Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadığımız halde iyi reaksiyon verdik. Frankfurt maçı, benim için de normalin dışında bir maç olmuştu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadıklarını ancak son 3 maçta iyi bir çıkış yakaladıklarını belirten Sanchez, "Okan hoca agresif bir futbol oynatmayı seviyor. Özellikle bizi savunmada karşılamaya çalışan takımlara karşı. Böyle bir tarz geliştirmemiz iyi oluyor. Taktik olarak da evrildiğini düşünüyorum. Bu yıl daha sabırlı bir oyun oynuyoruz. Çok daha zor şans vermeye başladık. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamadığımız halde iyi reaksiyon verdik. Frankfurt maçı, benim için de normalin dışında bir maç olmuştu. Victor da kendi işini yapıyor, hepimiz gibi. Takımın bir parçası olarak golleriyle katkı sağlıyor. Son 3 maçta çok iyi mücadele ettik. Çok iyi çıkışa geçtik. Sadece ilk 11'deki oyuncular değil, İstanbul'da kalan oyuncular da yedek oyuncular da kulüp çalışanları da taraftarlar da çok iyi işler çıkarttığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.