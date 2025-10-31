Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanya Spor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren takım antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - ANTALYA