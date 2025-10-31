Haberler

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ile başladı. Takım, ısınma çalışmasının ardından pas ve dar alan oyunuyla devam etti.

Corendon Alanya Spor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştiren takım antrenmanı taktik çalışması ile tamamladı. Corendon Alanyaspor, maç hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - ANTALYA

500
