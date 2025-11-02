Haberler

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi İçin Stadyuma Giriş Yaptı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşmak üzere Tüpraş Stadyumu'na ulaştı. Siyah-beyazlılar, derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kamp yaptıkları Ümraniye Tesisleri'nden stadyuma gitti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, saat 20.00'de evinde Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, dün derbinin hazırlıklarını tamamlayarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girmişti. Beşiktaş kafilesi tesislerden ayrılarak müsabakanın oynanacağı stadyuma ulaştı.

Takım otobüsü yoğun güvenlik önlemleri ve taraftar desteği altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL

