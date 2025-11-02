Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Yönetimi İbra Edildi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda Serdal Adalı başkanlığında 29 Aralık 2024 - 11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunulurken, oy çokluğuyla ibra edildi.

Oylama esnasında tansiyon yükseldi

Mevcut Başkan Serdal Adalı ve yönetiminin iki döneminin oylandığı esnada salonda gergin anlar yaşandı. Oyların birbirine yakın olması sebebiyle oylama birçok kez tekrarlandı. Bu esnada toplantıya başkanlık eden Affan Keçeci'nin salona hakim olmakta zorlandığı görüldü. Oylama, oy veren üyelerin yaka kartları aracılığıyla oy atması sonrası belirlenebildi. - İSTANBUL