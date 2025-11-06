Beşiktaş Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı antrenman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor