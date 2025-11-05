Haberler

Ankara'da Mind Summit 2025 Etkinliği Düzenlenecek

Güncelleme:
Ulusal ve uluslararası zeka ve strateji oyunlarının yer alacağı Mind Summit 2025, Türkiye Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ev sahipliğinde 9-15 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte 80'e yakın ülkeden sporcular farklı kategorilerde yarışacak.

Ulusal ve uluslararası zeka ve strateji oyunlarının oynanacağı, çeşitli programları içeren Mind Summit 2025, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Zeka Sporları ve Oyunları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleşecek Mind Summit 2025, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Kent Konseyi, Ostim Teknik Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Dünya Othello Federasyonu ve GamFED tarafından destekleniyor.

Etkinlik, 9-15 Kasım tarihlerinde The Ankara Hotel ve ATG Ankara Tren Garı'nda, 80'e yakın ülkeden farklı yaş gruplarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyonda aynı zamanda MindHub, MindLab, MindTalks, MindHack, MindBattle, Anatolia Open, 47. Dünya Othello Şampiyonası ve Uluslararası Aşık Turnuvası olmak üzere 8 farklı kategoride programlar yapılacak.

Öte yandan, bu yıl ilk defa Türkiye'de yapılacak 47. Dünya Othello Şampiyonası'nda farklı ülkelerden 150 sporcu, final müsabakasında mücadele edecek. Türkiye Othello Milli Takımı sporcuları da bu organizasyonda belirlenecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
