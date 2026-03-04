Haberler

Amir Murillo ikinci golünü attı

Amir Murillo ikinci golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ederken, Panamalı savunmacı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ikinci gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ın Panamalı savunmacısı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ağlarına attı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ilk golünü 26. dakikada Amir Murillo kaydetti.

Süper Lig'de Göztepe mücadelesinin ardından Rizespor ağlarını da havalandırmayı başaran Murillo, ikinci kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Lal Denizli'nin uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Rusya'dan İsveç'e nükleer silah tehdidi: Bunun sonuçları olacak

Savaş Avrupa'ya da sıçrayabilir! Rusya, o ülkeyi açık açık uyardı
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi can sıkan gelişme

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: İspanya ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul etti

Askeri üsleri ABD'ye açmayan ülke geri adım mı attı?
'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

'Taşacak Bu Deniz' dizisi iki ilçeyi karşı karşıya getirdi