Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı

Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Gaziantep FK'nın fırsatları değerlendiremediği ilk yarıda, Alanyaspor da kaleci Zafer ile tehlikeli anları savuşturdu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanya Spor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilkyarı)

8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo'nun ceza sahası içindeki şutunda top direğin dibinden az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada merkez ortada topla buluşan Makouta'nın sert şutunu kaleci Zafer son anda kornere çeldi.

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu

Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Meschack, Hwang, Fatih Aksoy, Viana, Maestro, Hadergjonaj

Teknik Direktör: Joao Pereira

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo

Yedekler: Burak Bozan, N'Diaye, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nizet, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
