Alanyaspor ve Gaziantep FK Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Gaziantep FK'nın fırsatları değerlendiremediği ilk yarıda, Alanyaspor da kaleci Zafer ile tehlikeli anları savuşturdu.
Maçtan dakikalar (ilkyarı)
8. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo'nun ceza sahası içindeki şutunda top direğin dibinden az farkla üstten auta çıktı.
45. dakikada merkez ortada topla buluşan Makouta'nın sert şutunu kaleci Zafer son anda kornere çeldi.
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Hagi, İbrahim Kaya, Ogundu
Yedekler: Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Enes Keskin, Meschack, Hwang, Fatih Aksoy, Viana, Maestro, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Yusuf Kabadayı, Bayo
Yedekler: Burak Bozan, N'Diaye, Bacuna, Lungoyi, Sorescu, Boateng, Ali Osman Kalın, Kulasin, Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Sarı kart: Aliti (Alanyaspor) - ANTALYA