Ajax, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, teknik direktör John Heitinga yönetimindeki takım, maç taktiği üzerinde çalıştı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör John Heitinga yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.
Ajax, yarın Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.