SPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var
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SPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var

SPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç varSPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç varVIDEO YOKSpordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazımAli Sami Yen, vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldıKAAN...

29.07.2020 12:32 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:49

SPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var

SPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var

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Spordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazım

Ali Sami Yen, vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı

KAAN ÜLKER İSTANBUL,(DHA)- Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen, vefatının 69'uncu yılında kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ve divan kurulu üyeleri katıldı. Sarı-kırmızılı yöneticiler daha sonra Beşiktaş'ın merhum başkanlarından Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ederek, dua etti.

Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'in gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini belirterek, 'Bugün kurucumuz, ilk başkanımız, 1 numara kulüp üyemiz merhum Ali Sami Yen Bey'in vefatının 69'uncu yıl dönümü. Kendisini Galatasaray Spor Kulübü olarak saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Temmuz 1951 yılında vefat etmişti. Aradan geçen her gün kulüp olarak özlemle anıyoruz kendisini. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurulduğu 1905 yılı dönemine bakarsak, aslında Türk milletinin emperyalist güçler tarafından Anadolu'dan atılması için yapılan çalışmaların atmosferinde kurulmuştur bu kulüp. Bir nevi emperyalist güçlere karşı bir başkaldırı, bir isyan, Türk milletini bu başkaldırıya karşı uyanık tutmak üzere kurulmuştur ki merhum kurucu başkanımız esas hedefimizin Türk olmayan takımları yenmek olduğunu söylemiş ve Galatasaray Spor Kulübü'ne bunu hedef göstermiştir. Galatasaray da bu hedefler doğrultusunda bütün faaliyetlerini, çalışmalarını yapmıştır ve bu konuda başarılı olmuştur. Çok daha başarılı günler olacaktır. Galatasaray'ın genlerinde bu hedef, ilke vardır. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerini kullandı.

'SPORDAKİ KARDEŞLİĞİ, DOSTLUĞU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMAMIZ LAZIM'

Ali Sami Yen'i anma törenlerinde her yıl olduğu gibi Beşiktaş eski başkanlarından Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret ettiklerini belirten Günay, 'Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var. Özellikle son yıllarda. Galatasaray Spor Kulübü olarak biz bir gelenek haline getirdik. Her yıl merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde yine merhum Süleyman Seba Bey'i de ziyaret ediyoruz. Sporun felsefesinde barış ve kardeşlik var. Bunu hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Galatasaray olarak bu konuda da öncü bir tavır içerisindeyiz. Sonuçta spordaki kardeşliği, dostluğu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Aksi takdirde spor yapmanın bir manası yok. O yüzden ihmal etmiyoruz. Her sene merhum başkanımızı anmaya geldiğimizde Süleyman Seba Bey'in de mezarını ziyaret ediyoruz' şeklinde konuştu.

SPOR Yusuf Günay Türk sporunda dostluk ve kardeşliğe gerçekten çok ihtiyaç var

Kaynak: DHA

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