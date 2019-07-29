SPOR Yukatel Denizlispor - Ümraniyespor: 2-2

Ümraniyespor: 2-2

Satılmış AKKAŞ/ AFYONKARAHİSAR (DHA)- Afyonkarahisar'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor ile Ümraniyespor karşılaştı. Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor; Hüseyin Altıntaş, Lopes, Kadir Kurt, Sapunaru, Keremcan Akyüz, Mbamba, Burak Altıparmak, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz ilk 11'iyle çıktı. Ümraniyespor'un 11'inde ise Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Nouri, Serkan Göksu, Gimbert, Bahadır Taşdelen ve Lazar yer aldı.

41'inci dakikada Nouri ve 44'üncü dakikada Bahadır Taşdelen'in attığı gollerle Ümraniyespor, Yukatel Denizlispor karşısında 2-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Ümraniyespor ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya etkili başlayan Yukatel Denizlispor 62'nci dakikada Burak Çalık ve 90'ıncı dakikada Mehmet Akyüz'le bulduğu gollerle maçta durumu 2-2'ye getirdi. Karşılaşma başka gol olmayınca berabere sona erdi.

Kaynak: DHA