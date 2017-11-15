Spor Yazarı Tanburacı'nın Darbedilmesi

Spor yazarı Osman Tanburacı'yı darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tanburacı'nın trafikte tartıştığı bir kişi tarafından darbedilmesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Y.Y. olduğunu belirledi.



Şüpheli, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Y.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.