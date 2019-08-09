Spor yaparken fenalaşan emekli emniyet müdürü öldü

09.08.2019 23:10

İzmir'in Konak ilçesinde spor yaparken fenalaşan emekli emniyet müdürü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki bir otelin spor salonunda antrenman yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, bir süre sonra fenalaştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de başarılı çalışmalarıyla bilinen Öztürk'ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öztürk'ün cenazesinin, yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Paşaköprüsü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA