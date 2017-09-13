Spor Toto'dan Ödemiş'e Destek

Ödemiş Belediye Başkanı A.Mahmut Badem Ankara ziyaretleri kapsamında Spor Toto Genel Müdürü Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret etti. İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve İzmir Ak Partili Belediye Başkanlarıyla gerçekleştirilen ziyarette Ödemiş Spor ve yeni yapılacak Spor Eğitim Merkezi için destek alındı.

Başkan Mahmut Badem; "Spor Toto Genel Müdürlüğümüz her yıl olduğu gibi bu yıl da Ödemiş Spor'a destek verdi. Protokolümüzü imzaladık. Merkeze uzak mahallelerde yaptığımız 8 tane ortak kullanımlı halı saha projelerinin 6 tanesi Spor Toto Genel Müdürlüğümüzün desteği ile yapıldı. Önümüzdeki günlerde yapmayı düşündüğümüz Spor Eğitim Merkezi ile ilgili görüşmeler yaptık. Çalışmalarımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi.

