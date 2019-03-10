Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 1 - Altay: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında, 4 haftada 12 puan toplayan Altay'ı ağırladı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda AFJET Afyonspor'la oynadığı maçta golsüz berabere kalan başkent temsilcisi, Altay'ı 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadında Altay'ı konuk etti. Liderlik yarışını sürdüren Kırmızı-Siyahlı ekip Altay karşısında 1-0 galip geldi. Ligin ilk yarısında İzmir Atatürk Stadında oynanan maçı aynı skorla kazanan Gençlerbirliği, 4 haftadır kaybetmeyen rakibi karşısında kontrollü bir oyun oynayarak zirve yarışını sürdürdü. Gençlerbirliği kalecisi Emrullah'ın kalesinde devleştiği maçta 4 net fırsattan yararlanamayan Altay, haftayı 34 puanla kapattı.

Stat: Eryaman Hakemler: Zorbay Küçük xx, Gökhan Memişoğlu xx, Cemal Bingül xx, Gençlerbirliği: Emrullah xxx, Ahmet Oğuz xxx, Yıldırım x, Yasin xxx, Ahmet İlhan x, Sessegnon xx (Bekir dk. 79 ?), Claro xx, Stancu xx (Nadir Çiftci dk. 86 ?), Deniz x (Jailton dk. 64 xx), Selçuk Şahin xx, Alper xx Yedekler: Hakan Arıkan, Mert Nobre, Barış Başdaş, Matei, Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez Altay: Aydın xx, Ulaş x, Tavares x (İbrahim Akın dk. 65 x), Ferhat xx, Putsila x, Yasin xx (Mustafa dk. 88 ?), Paixao xx, Tatos x (Furkan dk. 84 ?), Kappel xxx, Gençer xx, Özgür x Yedekler: Emre, Serkan, Sinan, İbrahim Öztürk Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Gol: Stancu (dk. 61) (Gençlerbirliği) Sarı Kartlar: Sessegnon, Stancu, Bekir, Alper (Gençlerbirliği), Özgür, Gençer, Ulaş, Pustila (Altay)

(İHA)

Kaynak: İHA