Spor Söyleşileri - Duygu Turan & Nazım Çelik 15 - 23 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo şehrinde yapılan Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan iki sporcumuz sizlerle buluşuyor.

Etkinlik Türü: Söyleşi

Etkinlik Tarihi: 18 Aralık 2021, Cumartesi

Etkinlik Mekanı: İTO 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Etkinlik Saati: 19: 00

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