SPOR Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
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SPOR Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

SPOR Macaristan Milli Takımı, Sivas'taHüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı, Sivas'a geldi.

02.09.2020 19:58 | Son Güncelleme: 02.09.2020 20:04

SPOR Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT SİVAS (DHA) - UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta yarın Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Macaristan Milli Takımı, Sivas'a geldi.

Macaristan Milli Takımı'nı taşıyan uçak Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçaktan inen futbolcuların ve teknik heyeyin sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Daha sonra otobüse binen Macaristan Milli Takımı, maçın son hazırlıklarını tamamlamak üzere Yeni 4 Eylül Stadyumu'na hareket etti.

SPOR Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Kaynak: DHA

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