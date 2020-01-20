20.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:13

SPOR Konyaspor, Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - İttifak Holding Konyaspor, Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta forma giyen 29 yaşındaki sol bek Guilherme Sitya'yı kadrosuna kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçeleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı. İmza töreninde konuşan Guilherme Sitya, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1 yılı opsiyonlu olmak üzere kendisini 2,5 yıllığına yeşil beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza atan Guilherme Sitya'nın 12 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu