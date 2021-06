SPOR Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro: Türk takımını her yarışta destekleyeceğim

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro: Türk takımını her yarışta destekleyeceğimNesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)-TSYD Ankara Şubesi'nde Tokyo Olimpiyat Oyunları için medya günü düzenlendi.

Nesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)-TSYD Ankara Şubesi'nde Tokyo Olimpiyat Oyunları için medya günü düzenlendi. Medya gününe Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bağbaşı, federasyon başkanları ve sporcular katıldı.

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro olimpiyatlarda Türk takımını her yarışta destekleyeceğini belirterek şöyle konuştu, "Derneğinizin düzenlediği bu etkinliğe davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Olimpiyatlara sadece 38 gün kala, etkinliğin ivmesi artıyor. Hepinizin bildiği gibi Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında, Tokyo Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Hazırlıklarını ısrarlı bir şekilde sürdürdüğümüz bu yarışlarda, ilk önceliğimiz güvenli ve emniyetli ortam sağlamaktır. Yeni koronavirüsü yenmek için küresel birliğin bir kanıtı olarak, Türkiye ve Dünyada insanlara cesaret ve umut veren bir etkinlik olacağına inancım tamdır. Aynı zamanda bu Olimpiyatlar dünya danışması sembolüdür. Büyük Doğu Japonya Depremi'nin Onuncu yıl dönümünde, " Yeniden Canlanan Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları " olarak da adlandırabileceğimiz bu oyunlar Japon halkı için çok önemli bir fırsattır. Bu olimpiyatlar için dünyanın her yerinden sporcular, modern Olimpiyat tarihinde benzeri görülmemiş bir yıllık erteleme de eklendiğinde beş yıldır, her gün, zorlu antrenmanlarla rekabet ediyor ve yeteneklerinin sınırlarına meydan okuyorlar. Bu sporcuların çabalarına saygı duyuyorum. Başarıları tüm dünyada heyecan uyandıracak. Türk takımını her yarışta Türk halkıyla birlikte desteklemek ve heyecanı paylaşmak istiyorum. Ancak lütfen Japon takımını sadece Japonya - Türkiye karşılaşmalarında desteklememe izin verin sözlerime son verirken, Türk sporculara yarışmalarda başarılar dilerim" dedi.

SELÇUK ÇEBİ: TARİH YAZMAK İSTİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Şu anda 87 kotamızla beraber inşallah 105-110 arası kota planlamamız var diyerek, "İnşallah bu hedefe ulaşır, en iyi şekilde de ülkemizi temsil eden sporcu kardeşlerimize katkı verebilmek adına bir mücadele içerisindeyiz. Madalya alabilecek, şampiyon olabilecek ve kendilerini 2019 -2020 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ispatlamış birçok sporcumuz var ve inşallah bu anlamda bir tarih yazmak istiyoruz. Bu tarihi de hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızla hem federasyon yönetimleriyle, teknik ekipleriyle beraber inşallah bunu bir aile olarak inanarak başarmak istiyoruz ve başaracağız" ifadelerini kullandı.

TMOK YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEZAİ BAĞBAŞI: TÜM SPORCULARA BAŞARILAR DİLİYORUM

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bağbaşı, Japonya'ya teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zor bir süreç pandeminin getirdiği sıkıntılardan dolayı diğer olimpiyatlardan farklı olacağı aşikar. Ancak şu gerçeği de belirtmekte fayda var. Olimpiyat kurulu ve Japon hükümetine teşekkür ediyoruz ellerinden gelen bütün gayretleri sarf ettiler oyunların ertelenmemesi için. Alınabilecek pandemiyle ilgili bütün tedbirleri aldılar bize iletiyorlar biz de ilgili federasyonlarımıza iletiyoruz. Oraya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

ERCAN ATA: MESLEKİ AÇIDAN ANLAMLI BİR GÜN

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata, gelen herkese teşekkür ederek, "Bugünün anlamı bana göre çok büyük mesleki açıdan. Tüm federasyon başkanlarını burada görmekten son derece mutluyuz. Olimpiyatlara 40 gün gibi süre kaldı, iddialı ülkelerden birisiyiz. Hedeflerimiz çok büyük, inşallah bu hedeflerimizi gerçekleştiririz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı