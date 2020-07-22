SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandıOLGUCAN KALKAN İSTANBUL,(DHA)-Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.

22.07.2020 14:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:26

SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

OLGUCAN KALKAN İSTANBUL,(DHA)-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanlarından Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy, son yolculuğuna uğurlandı.

Levent Afet Yolal Camii'nde öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ulusoy'un cenazesi Ulus Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye, Ulusoy ailesinin yanı sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, iş adamı Ali Ağaoğlu, Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ve sevenleri katıldı.

SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor 3. Sayfa
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 2 ayda 200 milyon liralık katkı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Hulusi Akar Süleyman Soylu Cemal Enginyurt
Magazin Ozan Güven Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Merve Boluğur
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Plaka Kodu E-gameshow Plaka Kodları Pınar Gültekin
Şu an buradasınız: SPOR Haluk Ulusoy'un annesi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 15:38:50. #1.14#
title